Москва, , 13:34 — REGNUM Россия готовит различные варианты ответа Литве на запрет транзита грузов в Калининградскую область. Об этом 22 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, ведётся обсуждение конкретных мер на незаконные санкции со стороны соседней страны. Песков отметил, что решение о блокаде противоречит основополагающим документам.

«Меры готовятся, — сказал пресс-секретарь главы государства. — После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что российский ответ Литве будет не в дипломатической, а практической плоскости.