Москва, , 13:34 — REGNUM Бои за Бахмут (бывший Артемовск) по интенсивности могут сравниться со штурмом Попасной, уверен военный эксперт Борис Рожин.

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

Командование украинской армии продолжает стягивать ресурсы к Бахмуту, к которому подходят российские силы. Недавно Генштаб ВСУ сообщил о частичном контроле российских подразделений над городом Горское в Донбассе. Вместе с Золотым и Орехово эти населенные пункты образуют мощный укрепрайон.

Военный эксперт Борис Рожин выразил мнение, что ВСУ постепенно будут стягивать силы к Бахмуту из Горского и Золотого, чтобы укрепиться перед наступлением российских войск.

«Они еще не ушли полностью из Золотого. Отошли только те силы, которые прикрывали горловину от края Александровки и Мирной долины к Горскому и Золотому. Конечно, они постепенно будут оттеснять их к Артемовску. Они будут, опираясь на укрепрайоны в Артемовске и Соледар, е пытаться сдерживать продвижение наших войск. В Северодонецке и Лисичанке украинские подразделения еще рассчитывают продержаться какое-то время. Сражения за Бахмут будут интенсивными. Как минимум, как за Попасную», — пояснил Рожин.

Напомним, сражение за Попасную шло почти два месяца. ВСУ организовали мощный укрепрайон на подступах к городу, разместили опорные пункты и огневые позиции. По данным источников, успех сложнейшего штурма обеспечили бойцы «ЧВК Вагнера», имеющие большой опыт городских боев. Специалисты уверены, что укрепление ВСУ в Бахмуте связано с тем, что «вагнеровцы» работают на этом направлении.