Москва, 22 июня 2022, 13:34 — REGNUM Бои за Бахмут (бывший Артемовск) по интенсивности могут сравниться со штурмом Попасной, уверен военный эксперт Борис Рожин.

Спецоперация на Донбассе
Спецоперация на Донбассе
ИА REGNUM

Командование украинской армии продолжает стягивать ресурсы к Бахмуту, к которому подходят российские силы. Недавно Генштаб ВСУ сообщил о частичном контроле российских подразделений над городом Горское в Донбассе. Вместе с Золотым и Орехово эти населенные пункты образуют мощный укрепрайон.

Военный эксперт Борис Рожин выразил мнение, что ВСУ постепенно будут стягивать силы к Бахмуту из Горского и Золотого, чтобы укрепиться перед наступлением российских войск.

«Они еще не ушли полностью из Золотого. Отошли только те силы, которые прикрывали горловину от края Александровки и Мирной долины к Горскому и Золотому. Конечно, они постепенно будут оттеснять их к Артемовску. Они будут, опираясь на укрепрайоны в Артемовске и Соледар, е пытаться сдерживать продвижение наших войск. В Северодонецке и Лисичанке украинские подразделения еще рассчитывают продержаться какое-то время. Сражения за Бахмут будут интенсивными. Как минимум, как за Попасную», — пояснил Рожин.

Напомним, сражение за Попасную шло почти два месяца. ВСУ организовали мощный укрепрайон на подступах к городу, разместили опорные пункты и огневые позиции. По данным источников, успех сложнейшего штурма обеспечили бойцы «ЧВК Вагнера», имеющие большой опыт городских боев. Специалисты уверены, что укрепление ВСУ в Бахмуте связано с тем, что «вагнеровцы» работают на этом направлении.