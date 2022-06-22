София, , 13:33 — REGNUM Сотни сторонников действующего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова собираются в центре Софии на акцию в поддержку главы болгарского правительства. Об этом 22 июня сообщает БТВ.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, демонстранты развернули плакаты с надписями «Будущее — за нами!» и «Руки прочь от Петкова!». На данный момент они блокировали несколько городских улиц.

Полиция в ход мероприятия не вмешивается.

Напомним, 15 июня нынешнего года представители ряда оппозиционных партий Болгарии выступили с инициативой отставки К. Петкова. В качестве причины для неодобрения политики кабмина была названа ухудшающая экономическая ситуация.

При этом в течение последних трех дней голосование по указанному вопросу в болгарском Народном собрании (парламенте) переносилось трижды.