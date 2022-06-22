Калининградская область, 29 февраля, 2012, 16:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки в вопросах взаимодействия с Россией по европейской противовоздушной обороне (ЕвроПРО) вступили в период "несознанки", связанной с президентской кампанией в США. Такую точку зрения высказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам заседания межведомственной рабочей группы по противоракетной обороне, которое прошло сегодня, 29 февраля, в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM.

"США из-за выборов вступили в несознанку, когда мало что возможно с точки зрения гибкости партнёра", - считает Рогозин.

По мнению вице-премьера, в настоящее время лучшим гарантом безопасности России в мире является "наша военно-техническая состоятельность, когда Российская Федерация может реагировать на любые развороты инфраструктуры противоракетной обороны США в Европе".

В связи с этим Рогозин привел в пример афоризм Маргарет Тэтчер , которая во время конфликта Великобритании и Аргентины на Фолклендских островах сказала: "Наш флот плывет 9 дней, ровно столько мы будем вести переговоры, но когда флот придет в Фолкленд, мы начнем войну". "Железная леди - железная логика, - сказал Рогозин. - Точно такая же логика и у России".

В качестве прогресса в переговорах с НАТО Рогозин привел пример предстоящих совместных учений ПРО ТВД (ТВД - театр военных действий). "Мы сейчас ожидаем очень серьёзных действий в рамках учений ПРО ТВД, - сказал вице-премьер. - По сути, нашим переговорщикам удаётся выйти на многовариантность проведения этих испытаний, и я уверен, что эти учения покажут, что формула, предложенная российским политическим руководством по созданию совместных механизмов по противоракетному перехвату, дает синергетический эффект".

По словам Рогозина, "любая другая формула - то есть взаимодействие независимых систем, а не дай бог, противоборство этих систем, создаст меньше безопасности".