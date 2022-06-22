Рогозин о ЕвроПРО: США вступили в "несознанку", связанную с президентской кампанией
Калининградская область, 29 февраля, 2012, 16:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки в вопросах взаимодействия с Россией по европейской противовоздушной обороне (ЕвроПРО) вступили в период "несознанки", связанной с президентской кампанией в США. Такую точку зрения высказал вице-премьер России
"США из-за выборов вступили в несознанку, когда мало что возможно с точки зрения гибкости партнёра", - считает Рогозин.
По мнению вице-премьера, в настоящее время лучшим гарантом безопасности России в мире является "наша военно-техническая состоятельность, когда Российская Федерация может реагировать на любые развороты инфраструктуры противоракетной обороны США в Европе".
В связи с этим Рогозин привел в пример афоризм
В качестве прогресса в переговорах с
По словам Рогозина, "любая другая формула - то есть взаимодействие независимых систем, а не дай бог, противоборство этих систем, создаст меньше безопасности".