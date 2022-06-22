Париж, 22 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Франция самым решительным образом осуждает массовые расправы над гражданским населением, имевшие место в районе Банкас 18–19 июня в Мали, унесшие жизни более ста мирных жителей и ранившие многих, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Rgaudin Флаг Мали

Франция выражает самые искренние соболезнования семьям погибших и народу Мали.

МИД Франции серьезно обеспокоен ухудшением ситуации в области безопасности и гуманитарной ситуации в Мали, что привело к учащению нападений на гражданское население в последние месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон упомянул во время их встречи о возможности формирования правительства национального единства.