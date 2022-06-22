Тбилиси, 22 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Политическая борьба, которая разворачивается в Грузии является не попыткой перехватить власть, а стремлением добиться вхождения республики в Евросоюз. Об этом на телеканале «Пирвели» заявил председатель самой крупной стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

European People's Party Ника Мелия

«Считаю, что этот этап борьбы, в которую включены мы все, не подразумевает прихода во власть, этот этап борьбы подразумевает вхождение в Европу», — сказал Мелия.

Он назвал ЕНД «главной» оппозиционной партией и заявил, что эта политсила будет добиваться не «узкопартийных» интересов, а проведения досрочных «справедливых» выборов. Лидер «Нацдвижения» заявил, что нужно уважать тех, кто вышел 20 июня на акции протеста в связи с рекомендацией Еврокомиссии пока не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС.

Напомним, до 24 июня должно быть принято окончательное решение по предоставлению Грузии кандидатства. Если оно будет отрицательным, то оппозиция грозиться добиться досрочных выборов.