Улан-Удэ, 22 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Полиция в Бурятии объявила в розыск двух подростков 14 и 15 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, 21 июня они самовольно покинули территорию социально-реабилитационного центра в Улан-Удэ.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

Один из пропавших европейской внешности, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы тёмно-русые. Был одет в оранжевую футболку, красные шорты и серые кроссовки.

Второму на вид 13-14 лет, азиатской внешности, рост 159 см, глаза карие. На нём были красная футболка с белыми надписями, тёмно-зелёные шорты и бордовые кроссовки.

«При наличии какой-либо информации о подростках или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию», — добавили в ведомстве.