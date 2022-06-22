Москва, , 13:31 — REGNUM Сведения о золотовалютном резерве будут засекречены в связи с недружественными действиями иностранных государств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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По мнению правительства, информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах России должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами. Для этого предлагается изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен.

Также законопроектом предусматривается возможность определять средневзвешенную цену акций, выкупаемых публичным обществом в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества по результатам организованных торгов за период, равный одному месяцу вместо шести.

Кроме того, определяется особый порядок размещения российскими юрлицами облигаций, которые могут быть использованы для замещения обязательств, связанных с выпуском еврооблигаций.

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