Ульяновск, , 13:30 — REGNUM В Ульяновской области скончался ещё один пациент с коронавирусом, а количество вновь госпитализированных снизилось. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 22 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено заражение коронавирусом у 203 511 жителей, в том числе и 20 июня, и 21 июня инфицирование SARS-CoV-2 подтверждено у 18 человек.

Количество вылечившихся от ковида достигло 198 490 человек, из них 21 июня выписаны 22 человека. Суточное число госпитализаций снизилось: если 20 июня попали в ковидные стационары 14 больных, то 21 июня — семь пациентов.

Жертвами пандемии стали 4713 жителей Ульяновской области, в том числе 21 июня скончался один ковидный больной.

Таким образом, в настоящее время доля вылечившихся от ковида составляет 97,53%, уровень смертность — 2,31% (от количества официально выявленных случаев заражения коронавирусом).