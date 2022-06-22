Новосибирск, , 13:29 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 22 июня, у незаконно торгующего продавца было изъято более 130 кг плодоовощной продукции. Об этом сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города.

Изъятый товар Мэрия Новосибирска

«Специалисты управления потребительского рынка, администрации Центрального округа совместно с полицейскими изъяли 132 кг плодоовощной продукции у незаконно торгующего продавца на Красном проспекте», — уточнили в департаменте.

На продавца составлен протокол об административной ответственности.