Волгоград, 22 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Во вторник, 21 июня в центре Города-Героя Волгограда прошли памятные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», в канун Дня памяти и скорби.

ИА REGNUM Память

Перед проведением памятных акций участники собрались на минуту молчания и приветственное слово организаторов, к собравшимся обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Гимбатов: «Дорогие друзья, 81 год назад началась самая страшная война в нашей истории. 21 июня 1941 года жители нашего родного Сталинграда тогда так же гуляли, отдыхали в тени деревьев на берегу Волги, а утром была война. 22 июня — День памяти и скорби. Памяти о героях Великой Отечественной Войны, об их подвигах и самопожертвовании, о вечной преданности своему Отечеству. Скорби о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто погиб за свою Родину и тех, кто не проснулся в страшное утро 22 июня. Но, как и 81 год назад наш народ знает и верит в бессмертные слова Михаила Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Первой стала акция «Свеча памяти». Сотни неравнодушных волгоградцев — волонтеров, общественников, членов патриотических организаций, депутатов собрались на Аллее Героев в центре Волгограда. Зажгли лампадки и прошли путь от Аллеи Героев до Вечного Огня у стелы «Защитникам Красного Царицына».

После памятного шествия с последующим возложением лампадок к Вечному Огню активисты, волонтёры и неравнодушные горожане проследовали в Александровский сад в центре города Волгограда, где их ждала композиция из свечей и лампадок в форме скульптуры «Стоять на смерть!», расположенной на Мамаевом Кургане. Композиция завершалась яркими буквами «ПОМНИМ!». Композиция была создана в рамках акции «Огненные картины войны».