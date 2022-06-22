22 июня 2022 | Время чтения 3 мин

ИА REGNUM, , 14:01 — REGNUM За 5 месяцев 2022 года в Московской области произошло на 180 ДТП (15%) меньше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Например, в апреле случилось на 44 ДТП, а в мае на 92 ДТП меньше, чем весной 2021 года. Говоря о статистике ДТП со смертельным исходом, отмечаем, что в апреле 2022 погибло на 5 человек (15%) больше, чем в апреле 2021.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Основной причиной гибели людей стали встречные столкновения на муниципальных дорогах: по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество таких ДТП увеличилось на 5, в них погибло на 3 человека больше. В попутных и боковых столкновениях на региональных дорогах погибло на 1 человека меньше.

Количество ДТП с пешеходами в целом снижается. Подобных происшествий стало на 36 случаев меньше, чем в 2021 году, однако отмечен рост тяжести последствий при наездах на пешеходов: на 3 погибших больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число наездов на пешеходов на переходах в населенных пунктах снизилось на 8 случаев, однако погибших больше на 3 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост тяжести последствий отмечается на муниципальных дорогах.

ДТП Schekinov Alexey Victorovich

23 пешехода погибли, передвигаясь вне населенных пунктов попутно транспортному потоку (прим. — согласно ПДД по обочинам пешеходы должны идти навстречу движению ТС) в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде.

Представитель общественности, генеральный директор РОО «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая прокомментировала рост количества погибших в ДТП: «Мы видим одной из причин, которая могла повлиять на рост числа погибших в апреле 2022 года, послабление в контроле за соблюдением скоростных режимов на российских дорогах. Я говорю о приостановке применения метода контроля средней скорости, что могло вызвать увеличение скорости движения автомобилей и повлечь за собой рост ДТП с погибшими. Ведь именно фактор скорости является основной причиной тяжелых последствий подавляющей части ДТП. Тогда как метод контроля средней скорости доказал свою результативность в снижении всех показателей аварийности».

Она также добавила: «Рост ДТП со смертельным исходом при съездах с дороги с начала года и погибших из-за несоблюдения скоростного режима характерен именно для теплого времени года. В мае, как правило, дороги уже сухие, некоторые водители, соскучившись по высоким скоростям, считают возможным превысить скорость на хорошей дороге в хорошую погоду. Часто такое безответственное поведение приводит к ДТП. Стоит ли говорить, что на территории Московской области есть участки дорог, на которых максимально допустимые скоростные режимы очень высоки, например, на ЦКАД, М11, где разрешенная скорость доходит до 130 км/ч. Тогда как средств контроля за ее соблюдением (комплексов фотовидеофиксации) в необходимом количестве там нет. Водители не видят предела — поэтому при малейшей нештатной ситуации теряют управление автомобилем и съезжают с дороги. К большому сожалению, при высокой скорости движения это приводит к летальным исходам».

ДТП 50.mchs.gov.ru

По словам Заболоцкой, если говорить о погибших пешеходах, следует отметить, что п. 4.1. ПДД рекомендует пешеходам в темное время суток в населенных пунктах и обязывает — вне населенных пунктов носить световозвращающие элементы. Данные элементы полезны как для пешехода, так и для окружающих его автомобилей. Водитель автомобиля издалека видит световозвращатели и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение. Установлено, если пешеход носит такие элементы, то его гораздо чаще пропускают на пешеходных переходах.

«В ближнем свете фар человек в темной одежде виден только за 30 метров. Со световозвращающими элементами — за 150 метров. В среднем, на принятие решения об экстренной остановке водитель тратит 2 секунды, при этом ТС проедет как минимум 50 метров (при движении с разрешенной скоростью 60 км/ч), таким образом, наезд на пешехода практически неизбежен», — пояснила эксперт.