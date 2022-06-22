Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Присцилла Пресли, бывшая жена исполнителя Элвиса Пресли, высказалась относительно актёрского таланта Остина Батлера, сыгравшего её мужа в фильме «Элвис». Об этом 22 июня пишет TMZ.

Пресли Элвис reg

По словам Присциллы Пресли, Остин Батлер «был хорош» в роли «короля рок-н-ролла», и вся семья музыканта оценила его талант. Она также добавила, актёр справился со своей задачей, а люди, которые критикуют его игру, ничего не знают об Элвисе Пресли.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины «Элвис» состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Режиссёром киноленты выступил Баз Лурман.