Москва, , 13:24 — REGNUM Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев не будет проводить показательный бой с фигуристкой Алиной Загитовой. Об этом 22 июня заявил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

Альберт Батыргазиев Оперативный штаб ХМАО

«Выставочного поединка или открытой тренировки с участием Батыргазиева и Загитовой не будет», — приводятся слова Кравцова в Telegram-канале Федерации бокса России.

Он подчеркнул, что Батыргазиев недавно снялся с участия в «Интерконтинентальном кубке» на Первом канале из-за травмы. Поэтому он не может участвовать в любых других соревнованиях, «тем более в подобных шоу».

Ранее сообщалось, что 25 июня Загитова проведёт показательный бой-спарринг по боксу с Батыргазиевым в рамках мастер-классов на Дне московского спорта в «Лужниках».

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