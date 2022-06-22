Кабул, 22 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Власти Афганистана находятся в контакте с Россией по поводу возможной помощи после землетрясения, сообщил 22 июня представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

Землетрясение

«Мы в контакте с Российской Федерацией через официальные дипломатические каналы, и мы благодарны всем странам и структурам за предложения о помощи», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, при землетрясении на востоке Афганистана погибли не менее 920 человек.

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