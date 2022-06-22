Чебоксары, , 13:21 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев попросил министров «ещё раз» обратить внимание на ситуацию со строительством гостиницы «Мегаполис» (ранее — «Сувар») в центре Чебоксар и предложил расставить «все точки над i» в части совместного с инвестором «плана действий». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение было дано 22 июня во время заседания регионального правительства.

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При обсуждении вопросов развития туризма глава республики обратил внимание на ситуацию со строительством гостиницы «Мегаполис».

«Я уже несколько раз говорил, попросил бы обратить ещё раз не просто обратить внимание, а всё-таки давайте мы с вами ещё раз проанализируем, как идёт ход строительства недостроя — гостиницы «Мегаполис» и какая помощь нужна инвестору. Давайте мы окончательно, скажем так, расставим все точки над i и выработаем план совместных действий с инвестором с тем, чтобы и объект был завершён, и инвестор получил все возможные формы поддержки со стороны государства, которые сегодня реализуются», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, пятизвёздочный отель «Сувар» начинали строить в 2006 году, в 2008 году стройку «заморозили», застройщик обанкротился (компания «Волгастройгрупп», входила в состав московской группы «Савва»). В 2011 году объект выкупила марийская группа компаний «Одис», а затем он перешёл к банкам.

В октябре 2018 года стало известно, что недострой приобрела группа компаний «Мегаполис-Строй» из Брянска, а отель стал называться гостиничным комплексом «Гранд-отель «Мегаполис». Власти заявляли, что объект планируют достроить в 2022 году.

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