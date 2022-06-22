Тбилиси, , 16:27 — REGNUM Грузинский олигарх и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили лишился многомиллионных сумм в результате мошенничества, сообщает 21 июня bloomberg.com.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Bloomberg, Иванишвили потерял около $ 607 млн. долларов из-за мошенничества бывшего банкира подразделения Credit Suisse Group. Об этом стало известно во время заседания Верховного суда Бермудских острововна, которое вёл председатель суда Нариндер Харгун.

Три месяца назад Харгун оценил понесённые убытки в $ 553 млн. Согласно новым оценкам, потери Иванишвили примерно на 10% больше, чем те, о которых говорилось в марте.

Судья подверг критике Credit Suisse Life, заявив, что отдел страхования жизни банка «закрыл глаза» на преступление мошенника Патрика Лескодрона.

Банк утверждает, что Лескодрон, который был осужден в 2018 году, был преступником-одиночкой и скрывал свою мошенническую деятельность.

Юрист Credit Suisse Life на Бермудских островах Джонатан Кроу отметил в суде, что он не возражает против решения Харгуна и что он принимает обновленные данные о $ 607 млн., но, по его словам, компенсация «должна быть выплачена только из активов индивидуальных счетов».

Адвокаты банка и Иванишвили не смогли договориться о форме выплаты компенсации в суде. Судья Харгун примет решение позже.