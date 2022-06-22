Красноярск, , 13:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили два лесных пожара в Богучанском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в региональном министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар 92.mchs.gov.ru

По предварительным данным, причиной возгораний стали сухие грозы. На утро 22 июня в лесах края зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га — в Балахтинском, Бирилюсском, Богучанском, Енисейском, Туруханском и Эвенкийском районах.

В министерстве заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим введён на территории пяти муниципалитетов на севере Красноярского края.

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