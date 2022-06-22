Красноярск, 22 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили два лесных пожара в Богучанском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в региональном министерстве лесного хозяйства.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

По предварительным данным, причиной возгораний стали сухие грозы. На утро 22 июня в лесах края зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га — в Балахтинском, Бирилюсском, Богучанском, Енисейском, Туруханском и Эвенкийском районах.

В министерстве заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим введён на территории пяти муниципалитетов на севере Красноярского края.