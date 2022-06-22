Донецк, , 13:20 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.