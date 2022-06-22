Новосибирск, 22 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Новосибирске в местах проведения массовых мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписано в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Запрет вводится «для поддержания общественного порядка и предотвращения чрезвычайных ситуаций», уточнили в городской администрации.

Так, определены десять территорий, где будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции (схемы есть на сайте мэрии). Организациям торговли и общественного питания, расположенным в этих границах, предложили торговать безалкогольными напитками и исключить продажу напитков в стеклянной таре. Работа летних кафе должна быть завершена не позднее 23:00 (время местное).

Напомним, что 26 июня Новосибирск отметит свой 129-летний день рождения.