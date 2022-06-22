Москва, 22 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На данный момент перед российской армией стоит задача не дать украинской группировке войск на территории ЛНР вырваться из окружения. Об этом 22 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По его словам, на данный момент киевский режим спешно меняет командиров подразделений украинской армии, однако эти меры не помогут остановить наступление российских войск.

«Пытаются поменять систему давления на свои подразделения, но я не думаю, что от этого что-то поменяется. У них повсеместно большое нежелание нам противостоять. Они всячески пытаются отходить. Наша задача на сегодня — не дать им уйти из котла. Я думаю, что у них и варианта другого нет», — сказал Алаудинов.