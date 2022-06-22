Москва, , 13:18 — REGNUM Предельный размер пожертвований, которые специализированные организации вправе использовать на административно-управленческие расходы увеличится с 5% до 10%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 22 июня.

Госдума

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«Предлагаемые изменения в представленном законопроекте направлены на поддержку некоммерческих организаций, сохранение целевых капиталов в условиях санкционного давления», — сказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Димов («Единая Россия»).

В частности, законопроектом предлагается увеличить процент средств, направляемых специализированной некоммерческой организацией на административно-управленческие расходы. Так, процент от суммы пожертвований будет увеличен до 10%, проценты от целевого капитала

«Сейчас такие расходы НКО может использовать не более 15% суммы от дохода от доверительного управлением имущества, составляющим целевой капитал или не более 10% суммы, поступившей за отчетный год дохода от целевого капитала, и не более 5% сумм пожертвований, поступивших на формирование или пополнение целевого капитала», — отметил депутат.

Так, процент от целевого капитала будет увеличен до 30% и 25%, а от суммы пожертвований до 10%.