Сеул, , 13:18 — REGNUM В апреле 2022 года в Южной Корее на свет появились 21 124 младенца, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Новорожденный Government of Alberta

Согласно опубликованным данным, это самый низкий апрельский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Число смертей, напротив, увеличилось на 46,3%, до 36 697 человек. Показатель продолжает расти на протяжении четырнадцати месяцев подряд.

Между тем в стране было зарегистрировано 15 795 браков, что на 0,4% меньше, чем в апреле прошлого года, а число разводов — на 20,4%, до 7198 случаев.