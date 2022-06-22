Москва, 22 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В военный конфликт с Россией в случае признания или вхождения в ее состав Приднестровья и Гагаузии может войти коалиция из Румынии, Украины и Молдавии. Об этом 22 июня заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Justin Forest Посольство США. Кишинев

«В случае признания Россией Приднестровья и Гагаузии конфликт между Кишиневом и Москвой маловероятен», — заявил эксперт.

По мнению политолога, этот конфликт маловероятен не потому, что Кишинев еще сохраняет какой-то пиетет по отношению к Москве, а потому что Молдавия не может воевать с Россией.

«У Молдавии армии практически нет. Армия Молдавии может посостязаться с приднестровской армией. С российской армией нереально и невероятно», — констатировал Соин.

При участии румынский подразделений может быть оказано какое-то сопротивление. Наиболее вероятной конфигурацией является ось «Бухарест — Кишинев — Киев». При таком раскладе это может привести к серьезным боевым действиям, заключил Соин.

Напомним, что армия Молдавии интенсивно перевооружается за счет Европейского фонда обороны, в страну осуществляются поставки оружия из США,