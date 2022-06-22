Донецк, , 13:16 — REGNUM В результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка получили ранения двое электриков. Об этом 22 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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Он рассказал в личном телеграм-канале о ранении двоих электриков предприятия «Донэлектроавтотранс», проводивших работы по ремонту повреждённой контактной сети.

По его словам, пострадавший 1974 года рождения получил перелом руки и был доставлен в больницу №17. Другой пострадавший, мужчина 1962 года рождения, получил осколочные ранения руки.