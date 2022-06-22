ВСУ при обстреле Донецка ранили электриков, восстанавливавших сеть
Донецк, 22 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка получили ранения двое электриков. Об этом 22 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
Он рассказал в личном телеграм-канале о ранении двоих электриков предприятия «Донэлектроавтотранс», проводивших работы по ремонту повреждённой контактной сети.
По его словам, пострадавший 1974 года рождения получил перелом руки и был доставлен в больницу №17. Другой пострадавший, мужчина 1962 года рождения, получил осколочные ранения руки.