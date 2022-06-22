Москва, , 13:14 — REGNUM Рубль 21 июня подорожал более чем на 3% и сохраняет боевой настрой в ходе сессии 22 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль впервые за семь лет нарушила целостность уровня 53 руб. и передвинула долгосрочные минимумы до 52,86 руб., после чего отскочила, но так и осталась в минусе.

По мере приближения цен к отметке 50 руб. активизируются разговоры о том, что российская валюта вот-вот исчерпает потенциал роста и начнет готовить почву для разворота.

Однако разница спроса и предложения по-прежнему играет в пользу укрепления рубля, а у государства, по сути, не осталось действенных рычагов, чтобы подогреть спрос на иностранную валюту.

В течение дня тенденция укрепления нашей валюты, вероятно, сохранится. Пара продолжит рваться в направлении отметки 50 руб., в том числе с подачи подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.

Динамика самого доллара на международной арене по-прежнему мало влияет на курс рубля, впрочем, как и нефть.

Нефть марки Brent сегодня обвалилась на 4%, но этот никак не помешало дальнейшему росту курса рубля. Если до конца сессии котировки смогут закрепиться над уровнем 53 руб., это уже будет маленькой победой доллара», — считает эксперт.

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