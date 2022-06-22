Белгород, 22 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Белгородской области за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 38 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах продолжают лечение 145 пациентов, ещё 356 жителей врачи наблюдают амбулаторно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Всего в Белгородской области подтверждено 131 579 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 128 802 жителя, скончались от осложнений 2 276 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 10 новых пациентов.