Газа, Палестина, 22 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Палестинское военизированное движение ХАМАС, которое де-факто контролирует Сектор Газы, намерено возобновить отношения с правительством Сирии. Об этом 22 июня сообщает агентство Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на свои источники в руководстве организации.

ХАМАС

По данным источников, политбюро ХАМАС единогласно поддержало решение восстановить отношения с Сирией после десятилетнего перерыва.

Отмечается, что переговоры между членами группировки и представителями сирийского правительства проходят в Ливане, куда ранее прибыл лидер ХАМАС Исмаил Хания.

«Решение движения восстановить отношения с Сирией было принято потому, что Палестина примыкает к границам Сирии, и движение должно иметь отношения со всеми, кто имеет влияние в регионе», — цитирует Al-Araby-al-Jaidid заявление своего источника.