Москва, 22 июня 2022, 13:10 — REGNUM Составлен список из десяти лучших мест для бесплатной рыбалки в Подмосковье. На первом месте оказалась Москва-река, протекающая по территории Кубинки, Звенигорода, Бронниц, Жуковского, Коломны, сообщили в пресс-службе региональном Министерстве физкультуры и спорта.
На втором месте — Истринское водохранилище, на третьем — Можайское водохранилище. В пятёрку лидеров вошли Клязьминское водохранилище и Химкинское водохранилище. Эти водоёмы находятся ближе всего к Москве.
Также в перечень водоёмов, рек и озёр Московской области, где можно отдохнуть со спиннингом и удочкой, попали Рузское водохранилище, река Протва, озеро Сенеж, река Пахра и Медвежьи озера, соединяющие три водоёма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области планируется создать рыбоводный кластер.
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