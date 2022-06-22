Москва, , 13:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом 22 июня сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ Kremlin.ru

«В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Также он сообщил, что президент готовится к саммиту БРИКС, который пройдёт 23–24 июня в формате видеоконференцсвязи.