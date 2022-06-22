Москва, , 13:12 — REGNUM Для развития торговли минеральными удобрениями между Россией и Индией следует отменить ввозную пошлину, действующую в азиатском государстве, а также заключить соглашение между ЕАЭС и Индией по зоне свободной торговли. С такими предложениями выступил первый заместитель генерального директора ФосАгро Сиродж Лоиков, выступая на панельной сессии ПМЭФ-2022 «Россия и Индия: новые горизонты партнёрства».

«Индия была и остается для российских производителей минеральных удобрений одним из главных партнеров, — заверил Лоиков. — И нам есть куда расти: ежегодно Индия ввозит 16-18 млн тонн всех видов минеральных удобрений. Из них на Россию в лучшие годы приходилось не более 1,5 млн тонн. Но в этом году одна только ФосАгро уже поставила индийским аграриям более 1 млн тонн своей продукции, и мы намерены развить этот успех. С одной стороны, потенциал достаточно высокий, с другой — есть и мощный сдерживающий фактор: ввозная пошлина на минеральные удобрения в размере 5,5%, идущая вразрез с торговыми и экономическими интересами наших стран. ФосАгро, к примеру, уже не первый год поставляет свою продукцию в Индию по лучшей цене, которая является индикативом для других поставщиков. А пошлина лишь увеличивает стоимость удобрений для индийских аграриев и сдерживает их использование, в конечном счете ограничивая урожай. Мы уже не раз предлагали отменить эту таксу для российских минеральных удобрений».

Эффективным решением, по мнению представителя компании, является скорейшее заключение соглашения между ЕАЭС и Индией по зоне свободной торговли.

«Это позволит активизировать торговлю промышленными продуктами, в том числе и минеральными удобрениями, и перевести ее на качественно иной уровень. Мы уверены, этот шаг станет серьезной предпосылкой для новой фазы быстрого роста торгово-экономических связей между нашими странами», — заключил Сиродж Лоиков.

В ходе дискуссии директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько акцентировал внимание на многолетней истории совместного развития России и Индии в экономической сфере.

«Объединив усилия, страны строят справедливую многополярную экономику, в том числе в рамках совместной работы в организациях ШОС, БРИКС и G20», — сказал Алексей Пилько.

Председатель Торгово-промышленной палаты Индии «Атманирбхар Глобал» Анил Тригуянат в своём выступлении призвал деловое сообщество обратить внимание на новые возможности сотрудничества между Россией и Индией, которые открыл перед странами 2022 год.

«Несмотря на то, что объёмы торговли между странами растут, они могли бы быть еще больше. Остается потенциал и в обоюдных инвестициях. Есть целый перечень отраслей, где для этого есть отличные возможности. Я уверен, мы нужны друг другу», — подчеркнул господин Тригуянат.

Вице-президент Союза «Московская торгово-промышленная палата», председатель Комиссии МТПП по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Индии Сурен Варданян отметил, что ключевым фактором сотрудничества сегодня становится репутация и доверие.

«Развитие бизнес-сотрудничества между нашими странами усложняется из-за рисков приостановок платежей. В этой связи растет важность проведения финансовых операций в национальных валютах, а также выстраивания системы доверия бизнеса. Мы с индийскими коллегами стремимся создать платформу для бизнеса, на которой все компании изначально имели бы высокий уровень доверия», — сказал Сурен Варданян.

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