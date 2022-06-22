Великий Новгород, , 13:17 — REGNUM Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин подал документы на участие в очередных выборах главы региона. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе правительства области.

Андрей Никитин Дарья Драй © ИА REGNUM

Избирательная комиссия Новгородской области приняла у Никитина пакет документов для выдвижения его кандидатуры. Глава региона подчеркнул, что от предвыборной гонки ожидает открытости и легитимности. Он не исключил ведение совместных проектов с другими кандидатами.

«Я, безусловно, с огромным уважением отношусь ко всем кандидатам. Будем взаимодействовать, может быть, и у них тоже будут идеи, которые имеет смысл реализовывать», — сообщил Андрей Никитин.

Отметим, что действующий губернатор родился в Москве. Никитин окончил Государственный университет управления. Владимир Путин в 2017 своим указом назначил Никитина временно исполняющим обязанности губернатора области. Затем по итогам выборов в том же году Андрей Никитин официально стал главой региона.

Выборы губернатора Новгородской области состоятся 11 сентября 2022 года. Свои заявки на участие также подали Алексей Чурсинов (ЛДПР), Сергей Шруб («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость). От КПРФ будет баллотироваться Ольга Ефимова.