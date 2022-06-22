Самара, , 13:11 — REGNUM 740 тысяч квадратных метров жилья введено с января по май 2022 года в Самарской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

Согласно данным министра строительства области Николая Плаксина, за пять месяцев текущего года в регионе было введено 740 тысяч кв. метров жилья, что составляет 39% от годового плана. При этом план на первое полугодие составляет 827 тысяч квадратных метров. В третьем квартале 2022 года в регионе намерены построить еще 492 тысячи кв. метров жилья, в четвертом квартале текущего года — 681 тыс. кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Самарской области планируют переселить из 79 тысяч квадратных метров аварийного жилья около 4,9 тысяч человек.