Нальчик, , 13:08 — REGNUM Кабардино-Балкария отправит на срочную службу в ходе весенней призывной кампании около 500 новобранцев. Они будут нести службу в различных округах РФ, в том числе в Центральном, Западном, Восточном военных округах, а также в войсках Росгвардии. Об этом сообщил военный комиссар республики Дмитрий Пахомов.

Новобранцы Андрей Репин © ИА REGNUM

По его словам, в эти дни будут отправлены в военно-космические войска в Подмосковье со сборного пункта республики 28 человек, еще 18 новобранцев поедут служить в подразделения Росгвардии.

«С 1 июля начинается третий этап весеннего призыва, в этот период на службу отправятся граждане, которые имеют законченное высшее или среднее профессиональное образование, подлежащие призыву, не имеющие отсрочки. Основная масса будет отправлена в период с 1 по 10 июля, порядка 500 человек», — цитирует Пахомова РИА «Кабардино-Балкария».

При этом, по словам военкома, новобранцы не привлекаются к участию в специальной военной операции на Украине. В ней могут участвовать только контрактники. Из них будет сформировано специальное подразделение, которое будет носить имя Кабардино-Балкарской Республики. Всего, как отметил Пахомов, из региона для участия в спецоперации были отправлены более ста контрактников.