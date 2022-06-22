Набережные Челны, Татария, , 13:51 — REGNUM По обвинению в убийстве и разбое осуждены 37-летняя жительница города Набережные Челны и ее 29-летний ранее судимый сожитель. Свою вину они признали частично, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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По версии следствия, женщина оказывала услуги массажа на дому. Во время общения с клиентом она узнала, что тот хранит 5 млн рублей в домашнем сейфе. Женщина решила их похитить. 8 мая она пришла в гости к клиенту и подсыпала ему снотворное в напитки. Когда хозяин уснул, злоумышленница подала сигнал своему 29-летнему сожителю. Они не смогли найти ключи от сейфа и открыть его. В какой-то момент хозяин очнулся, после чего ранее судимый мужчина жестоко избил клиента сожительницы, нанеся ему не менее 120 ударов по голове и шее. После этого пара похитила лежавшие на журнальном столики 1,7 тыс. рублей и скрылась.

Суд признал сожителей виновными в совершении убийства и разбое. Мужчину лишили свободы сроком на 18 лет с пребыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, женщину осудили на 12 лет с пребыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

ИА REGNUM напоминает, в одном из домов в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Татарии обнаружили тело 75-летнего мужчины с множественными ранениями. По подозрению в убийстве задержали 46-летнего сына хозяина дома.

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