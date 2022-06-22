Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Оппозиционная партия «Стратегия Строителя» подготовит к 24 июня «план спасения» Грузии. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики, лидер партии Георгий Вашадзе.

Георгий Вашадзе Kyuntorv

Он считает, что правящая партия «Грузинская мечта» не ведёт страну путём евроинтеграции. По мнению политика, массовые акции, прошедшие 20 июня в ряде городов Грузии, являются свидетельством, что нужно исполнять рекомендации Еврокомиссии, в том числе провести в стране «деолигархизацию».

«"Грузинской мечте» осталось два — три дня. Мы обязательно представим план 24 июня. В этой стране есть один крупный олигарх, и он является препятствием для европейской интеграции Грузии», — сказал Вашадзе.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют самого крупного в стране бизнесмена Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики «навсегда».

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