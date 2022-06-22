Красный Яр, Астраханская область, 22 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела по правовому обеспечению и земельным вопросам администрации МО «Красноярский район» Астраханской области и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

ИА REGNUM Суд

Следствие полагает, что обвиняемый бывший чиновник, при подготовке заявки на поставку светодиодных консолей для декоративного оформления нескольких улиц в селе Красный Яр Красноярского района области, составил документы таким образом, что по результатам торгов контракт на 340 тысяч рублей получил родственник его знакомого. При этом светодиодные консоли, которые в итоге подрядчик поставил по контракту, были изготовлены кустарным способом и через несколько месяцев пришли в негодность.

Ущерб, причинённый бюджету района, оценивается в сумму контракта — 340 тысяч рублей. Факт преступления был выявлен сотрудниками региональных УФСБ и УМВД. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.