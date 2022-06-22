Загреб, , 16:16 — REGNUM Хорватия поддерживает Украину в ее намерении получить статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Андрей Пленкович, брифинг President.gov.ua

Пленкович пожелал высказать поддержку Зеленскому от имени Хорватии накануне саммита лидеров стран Евросоюза, запланированного на 23 июня.

«Мы сожалеем из-за многочисленных невинных жертв войны и продолжаем помогать Украине, которая сегодня защищает свою свободу и ценности всей Европы», — отметил Пленкович на своей странице в «Твиттере» после телефонных переговоров с Зеленским.

Напомним, что ранее Европейская комиссия рекомендовала участникам саммита ЕС дать статус кандидатов Украине и Молдавии.