Джакарта, 22 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1985 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 22 июня в Индонезии выявили 6 972 918 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 687 человек. Всего коронавирусом переболели 5 904 825 жителей Индонезии.

В период с 21 по 22 июня от COVID-19 умерли два человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 702 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия коронавируса не закончилась.

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