Москва, 22 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео боевых вылетов экипажей истребителей Су-35 по уничтожению объектов ВСУ в ходе спецоперации.

Rob Schleiffert Су-35

На опубликованных кадрах показаны подготовка истребителя к вылету, а также различные ракеты, закрепленные на внешних точках подвеса. Во время взлета и полета видны кадры как с внешних камер, так и из кабины пилота.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что боевые вылеты осуществляются с аэродромов временного базирования в темное и светлое время суток в любую погоду.