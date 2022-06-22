Москва, 22 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) попали в окружение до 8 тыс. украинских солдат. Об этом 22 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«В общей сложности надо говорить о количестве 6-8 тыс. человек, которые в общем «котле», — сказал Алаудинов.

При этом окружение украинской группировки войск на территории ЛНР состоит не из одного, а из нескольких «котлов», пояснил помощник главы Чечни.