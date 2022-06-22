Устьянский район, Архангельская область, 22 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский возложил цветы к мемориалу павшим воинам в поселке Октябрьский Устьянского района.

https://t.me/Tsybulskiy_A Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский возложил цветы к монументу Победы

«С того скорбного дня прошёл 81 год, но наша историческая память не знает границ. Мы пронесем её через ещё десятки лет, за нами эстафету примут будущие поколения россиян» , — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Архангельской области на фронт ушли 270 тысяч человек были призваны на фронт, 213 тысяч — погибли.