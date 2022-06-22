Москва, 22 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Госдума рекомендует создать систему реагирования на сообщения о нападении на людей бездомных животных, в частности, собак, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Госдума считает необходимым рекомендовать правительству РФ внести изменения в методические указания, касающиеся создания и функционирования в субъектах РФ системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью граждан или об угрозе его причинения, а также на обращения граждан о фактах жестокого обращения с животными», — говорится в постановлении, которое поддержала Госдума при обсуждении поправок в законодательство, касающееся в том числе бездомных животных.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве регионов устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных. В Госдуме отмечали, что регионы, в частности, смогут устанавливать предельное количество домашних животных в домах и квартирах, а также запрет на использование общих помещений многоквартирных жилых домов для содержания домашних животных.