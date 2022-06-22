Абакан, 22 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Хакасии 22 июня, в День памяти и скорби, почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

День памяти и скорби. Хакасия. 22.06.2022 г.

В общественной акции «Мы помним!», посвящённой сохранению исторической памяти о подвиге советского народа, приняли участие власти Хакасии.

«В этот день мы отдаём дань памяти советскому народу, всем тем, кто защитил наше право на жизнь и свободу», — подчеркнул глава республики Валентин Коновалов.

Участники акции возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы в Абакане. Память погибших почтили минутой молчания.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 70 тысяч жителей Хакасии (24% от общего числа населения). Почти половина из них не вернулась с фронта. Более 15 тысяч человек пропали без вести.

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