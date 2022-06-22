Москва, 22 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В случае поглощения Молдавии Румынией выйти из состава может и Гагаузия. Об этом 22 июня заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

BFPlayer 0 Гагаузия

«В случае аншлюса Молдавии с Румынией выйти из состава Молдавии может и Гагаузия. Она тоже при поглощении Молдавии получает право на самоопределение», — заявил эксперт.

Напомним, что в Молдавии проводится перевооружение армии, а также политика ограничения российских средств массовой информации.