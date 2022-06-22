Захарова: Россия не препятствует вывозу зерна из портов Украины
Москва, 22 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Вывозу зерна из черноморских портов Украины никогда не препятствовала и не препятствует Россия. Об этом 22 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я хотела бы подчеркнуть, что российская сторона никогда не препятствовала и не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины», — сказала она.
Также Захарова отметила, что на данный момент использовать указанные порты нельзя из-за того, что они заминированы и в них существует угроза обстрелов, что был создано киевским режимом.
При этом официальный представитель МИД РФ утончила, что «украинские власти установили около 420 якорных мин в Черном и Азовском морях» и добавила, что на сегодняшний день «Киев заблокировал и удерживает 70 иностранных судов из 16 стран».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД Прикаспийских государств в Ашхабаде, намеченном на 28 июня.