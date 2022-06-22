Москва, 22 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Вывозу зерна из черноморских портов Украины никогда не препятствовала и не препятствует Россия. Об этом 22 июня заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Я хотела бы подчеркнуть, что российская сторона никогда не препятствовала и не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины», — сказала она.

Также Захарова отметила, что на данный момент использовать указанные порты нельзя из-за того, что они заминированы и в них существует угроза обстрелов, что был создано киевским режимом.

При этом официальный представитель МИД РФ утончила, что «украинские власти установили около 420 якорных мин в Черном и Азовском морях» и добавила, что на сегодняшний день «Киев заблокировал и удерживает 70 иностранных судов из 16 стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД Прикаспийских государств в Ашхабаде, намеченном на 28 июня.