Тутаев, Ярославская область, 22 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Появились фото пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой в Ярославской области. Их публикует телеграм-канал «Ярославль Главный».

https://t.me/karaylystal Последствия пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой

Изнутри здание выгорело полностью, обгорели не только предметы интерьера, но и стены.

https://t.me/karaylystal Последствия пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой

https://t.me/karaylystal Последствия пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой

Пострадал и переход из помещения «дома-музея» в основной музейный комплекс.

https://t.me/karaylystal Пострадавший от огня переход в основной музейный комплекс.

Напомним, пожар в доме-копии семьи Терешковых начался в ночь с 21 на 22 июня. Причиной пожара мог стать поджог. Как сообщает близкий к силовым структурам «Ярославль Главный», сейчас это основная версия следствия.