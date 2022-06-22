Таллин, 22 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Совет эстонской швейной фирмы Baltika отозвал Флавио Перини с должности председателя правления по соглашению сторон, сообщило пресс-служба крупнейшего швейного предприятия стран Прибалтики.

Швейная машинка

На все руководящие посты назначены местные представители — место итальянца заняла Бригитта Киппак, новым председателем совета избран представитель крупного акционера компании KJK Fund SICAV-SIF Кристьян Коткас.

По словам Коткаса, смена руководителя означает для компании завершение одного из этапов. «Мы чрезвычайно благодарны Флавио за работу. Он эффективно руководил Baltika во время переходного периода в бизнесе и в процессе реорганизации компании и был харизматичным руководителем с четким видением», — добавил Коткас.

Baltika продолжит реализацию своей стратегии, развитие бренда Ivo Nikkolo и укрепление электронного канала для выхода на новые рынки, сообщил совет.

В марте 2019 года компания сообщила о закрытии производства в Эстонии и прекращении сотрудничества с российским партнером по франчайзингу. Работу потеряли 340 человек из более чем 1 000 работников.

Вместо роста продаж на международном рынке компания решила сконцентрироваться на продажах в странах Прибалтики, упростить бизнес-процессы и снизить эксплуатационные расходы. После февраля 2022 года под вопросом операционная деятельность и инвестиции компании на Украине.